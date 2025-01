Milan, tutto su Gimenez: trattativa aperta con il Feyenoord

MILANO - Tutto sull’attaccante. Il Milan è convinto che dopo l’acquisto di Kyle Walker potrà regalare a Sergio Conceição un altro importante rinforzo, e vuole puntare tutto sul nuovo bomber. Santiago Gimenez è l’obiettivo principale della dirigenza rossonera di questo mercato di gennaio e il pressing di Ibrahimovic, Furlani e Moncada è totale in queste ore. Il Diavolo ha un’ intesa verbale di massima con il 23enne messicano del Feyenoord , per un contratto di due anni e mezzo, fino al 2027, con opzione sul 2028 . Con il giocatore invece si parla di intesa attorno ai 3 milioni di euro più bonus ma sono dettagli che andranno a delinearsi appena si troverà l’accordo tra club. Il vero ostacolo infatti è trovare la cifra giusta che vada bene sia al Milan che alla società olandese, che continua a ribadire di voler trattenere i suoi giocatori migliori in questo mese di gennaio. Il Feyenoord infatti punta molto su Gimenez specialmente per il prossimo turno di Champions League dove si gioca il passaggio diretto agli ottavi senza passare dai playoff, un traguardo prestigioso per il club. Gimenez d’altronde proprio nell’ultima partita europea ha siglato una bella doppietta contro il Bayern Monaco a conferma di quanto sia letale in area di rigore.

Milan, trattativa aperta con il Feyenoord

Il Milan in queste ore ha presentato una proposta al Feyenoord con la speranza di convincere il club a vendere Gimenez. La richiesta minima degli olandesi è di 40 milioni di euro mentre la prima offerta del Milan è leggermente sotto i 30 milioni di euro. L’idea sarebbe quella d’inserire delle contropartite tecniche gradite al Feyenoord per abbassare la parte cash dell’affare, ma sicuramente il management milanista dovrà incrementare la proposta per convincere la squadra di Rotterdam. Il Milan da anni non effettua una grossa spesa sul mercato di gennaio, gli ultimi due grandi investimenti sono stati Paquetà e Piatek nell’inverno del 2018/19 con Leonardo dirigente, operazioni che si avvicinavano ai quaranta milioni di euro. Il Diavolo però ha capito che il ritardo in campionato andrà colmato in qualche modo, la preoccupazione è quella di non riuscire a qualificarsi alla prossima Champions League e allora per riparare a qualche errore di valutazione commesso in estate, ora il Milan vuole piazzare il grande colpo in attacco.

Milan in pressing su Gimenez

La cosa più importante è far crollare il muro del Feyenoord, che resta fermo sulla posizione di non vendere a gennaio ma rimandare la cessione alla prossima estate. Il Milan d’altronde già aveva provato a comprare Gimenez sei mesi fa, mettendo però sul piatto una cifra attorno ai 15 milioni di euro nell’ultimo giorno di mercato, senza ricevere l’ok del Feyenoord. Stavolta ci riproverà alzando la proposta economica e sperando che il giocatore faccia la sua parte insieme all’agente Rafaela Pimenta. La nota procuratrice è l’artefice dell’operazione e sta lavorando per mediare tra le due società. L’attaccante messicano invece ha sempre dichiarato di gradire la destinazione milanese e spera di poter fare un passo avanti importante in carriera vestendo la maglia della squadra sette volte campione d’Europa. Per il tesseramento non ci sarebbero problematiche poiché Gimenez possiede anche il passaporto italiano, dunque servirà solamente l’accordo tra i due club, di certo non la cosa più semplice al mondo.