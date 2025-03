Rivoluzione totale al Milan, nei prossimi mesi cambierà tutto! Dai giocatori ai manager, la lista di chi dovrà lasciare

L'allenatore del Milan del futuro

La scelta del direttore sportivo sarà seguita da quella del nuovo allenatore per l'anno prossimo e del parco giocatori per la prossima stagione. C'è, però, intanto, da finire dignitosamente quella in corso. Sergio Conceiçao, alla vigilia della partita contro la Lazio, aveva promesso che, dalla sfida contro i biancocelesti in poi, sarebbe cominciata una nuova stagione per il Milan. È chiaro che ciò che è successo fino ad oggi non si possa cancellare e resettare, con la squadra che dovrà portarsi in dote i (pochi) punti conquistati nelle 27 giornate già disputate, ma l'avere a disposizione settimane piene di lavoro non potrà che giovare al mister e ai calciatori. Poi, l'intenzione - e l'obiettivo - è che si tratti solo di un periodo di passaggio. Il club ritiene inaccettabile la mancata qualificazione ad una coppa europea, qualunque essa sia: la Champions League è irraggiungibile, ma si dovrà lottare fino alla fine per l'Europa League (possibile anche con la vittoria della Coppa Italia) o, almeno, per la Conference League. La rivoluzione ai piani alti, d'altronde, servirà proprio ad evitare che l'anno prossimo si ripetano certe situazioni.