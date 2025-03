Gimenez e Joao Felix, il Milan ha scelto: chi guiderà l'attacco del futuro. Ecco la strategia

Il Milan e João Felix non proseguiranno insieme la prossima stagione. Le strade tra i rossoneri e il trequartista si divideranno al termine del campionato, a conclusione di un matrimonio che per ora non è stato soddisfacente. Il Diavolo si aspettava di più dal talento del portoghese, ma raramente ha brillato da quando è sbarcato in Italia nelle ultime ore del mercato invernale. João Felix aveva tratto in inganno tutti con una bella prestazione all’esordio, condita da giocate d’alta classe e un gol importantissimo in Coppa Italia contro la Roma. Una prima apparizione alla “Scala del Calcio” che aveva fatto stropicciare gli occhi ai tifosi allo stadio e aveva dato speranze per la risalita in campionato. Invece il portoghese col passare delle giornate ha inciso sempre meno, diventando in alcune partite un corpo estraneo al gioco di Sergio Conceiçao. D’altronde in 7 match disputati in serie A, Felix non ha ancora segnato, stessa cosa nelle due gare contro il Feyenoord nei play off di Champions League. Solamente in Coppa Italia ha trovato la rete.