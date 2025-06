Lucca per il Milan: la richiesta dell'Udinese e la sfida con la Roma

Per un Milan che vuole tornare a guardare la classifica dall'alto in basso, potrebbero tornare certamente utili tutti i 201 centimetri di Lorenzo Lucca . La dirigenza rossonera sta seriamente prendendo in considerazione la candidatura dell'attaccante dell'Udinese: margini di crescita (Lucca compirà 25 anni il prossimo 10 settembre) ancora abbondanti, fiuto del gol, voglia di mettersi in mostra e nazionalità italiana; nessuna questione politica, ovviamente, ma solo la necessità di ri-creare, grazie ad un gruppo con un maggior numero di italiani in rosa, una certa identità, un certo spirito, un certo senso del club .

Il Milan piomba su Lucca

Esploso al Pisa, dove nella stagione 2020-2021 segna 13 gol in 27 partite attirando su di sé l'interesse delle big di Serie A, Lucca ha poi vissuto una tanto formativa quanto complicata esperienza all'estero; è stato, infatti, il primo italiano di sempre a vestire la maglia dell'Ajax (seguito l'anno scorso da Daniele Rugani), pur indossandola per sole 14 volte con due reti in una singola annata. A puntare su di lui è allora l'Udinese. E la scommessa dei Pozzo è stata vinta: nove gol e quattro assist in 39 presenze alla prima stagione in Friuli, quattordici reti e un passaggio vincente in 36 partite in quella appena conclusa. È arrivata anche l'esordio con la Nazionale Italiana: 14 ottobre 2024, sempre a Udine, durante Italia-Israele.

Allegri vuole Lucca al fianco di Gimenez

Il Milan lo ha seguito per tutta l'annata e, con l'arrivo di Massimiliano Allegri, le chance di vederlo in rossonero sono aumentate: il tecnico livornese ha chiesto un altro attaccante da affiancare a Santiago Gimenez (molto apprezzato, per caratteristiche, dallo stesso Allegri). Il costo non è esorbitante: l'Udinese, per lasciarlo partire, chiede 25 milioni di euro. Sul classe 2000, c'è da registrare l'interesse dell'Inter, comunque orientata in prima battuta su Ange-Yoan Bonny del Parma, e della Roma, vogliosa di regalare a Gian Piero Gasperini un'altra punta affidabile. Igli Tare, dopo le cessioni importanti di questi giorni, avrà colloqui con l'entourage del ragazzo e con l'Udinese per capire la fattibilità dell'affare.

Il Milan saluta Abraham, Okafor e Jovic

A prescindere dall'arrivo di Lucca, l'attacco rossonero dovrà essere sfoltito: Tammy Abraham non resterà in rosa e tornerà alla Roma dopo il prestito secco, mentre è difficile pensare ad un prolungamento di contratto per Luka Jovic che è apprezzato in Sud America. Questione esterni. Rafa Leao non ha intenzione di lasciare il Milan e il Milan non ha intenzione di lasciarlo partire, a meno che il Bayern Monaco, molto interessato al portoghese, non si presenti in sede con una offerta irrinunciabile che superi ampiamente e complessivamente i 100 milioni di euro. Non resterà in rossonero neanche Noah Okafor, fresco Campione d'Italia con il Napoli: lo svizzero è stato offerto al Flamengo in cambio del terzino classe 2003 Wesley, ma il club brasiliano ha rifiutato. Una sistemazione, comunque, sarà trovata.