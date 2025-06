Milan, ufficiale la cessione di Reijnders al Manchester City: i dettagli 

Maignan resta , mentre Reijnders ha lasciato il Milan per passare ufficialmente al Manchester City , squadra con la quale ha firmato un contratto di cinque anni. Il cartellino del centrocampista olandese è stato pagato 70 milioni di euro, bonus inclusi. Una cifra record. “AC Milan comunica di aver ceduto, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tijjani Reijnders al Manchester City FC. Il Club ringrazia Tijjani per l'impegno profuso e la professionalità sempre dimostrata, e gli augura le migliori soddisfazioni personali e professionali”, si legge sul sito ufficiale dei rossoneri.

Reijnders, primo giorno al City

Reijnders si è presentato così in Inghilterra: “Il City è una delle squadre più importanti al mondo, con il miglior allenatore, giocatori di livello mondiale e strutture eccezionali. Sotto la guida di Pep Guardiola, il City ha vinto tantissimi titoli e voglio contribuire a continuare su questa strada con molti altri successi negli anni a venire. È anche un sogno che si avvera giocare in Premier League. Questo campionato ha visto esibirsi molti dei migliori giocatori olandesi nel corso degli anni ed è fonte di ispirazione seguire le loro orme. Non vedo l'ora di iniziare, incontrare gli altri giocatori e mostrare ai tifosi del Manchester City cosa so fare”. Le pagine social del City l’hanno accolto con un video ironico che vedeva protagonista un personaggio dei Power Rangers.