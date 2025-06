Reijnders sbarca a Manchester, ma il Milan resta nel cuore: "È stato un vero onore"

"Giocare a San Siro è stato un sogno"

Il centrocampista olandese, come ormai costume, usa i propri social, pubblicando le immagini più belle della sua esperienza milanista ed accompagnandole con parole che sgorgano sincere, cariche di orgoglio e riconoscenza: "Giocare a San Siro è stato un sogno. D'ora in poi porterò il Milan nel cuore e sarò per sempre un rossonero. Grazie per la fiducia che hanno avuto in me i dirigenti, lo staff e i compagni di squadra. Mi hanno dato l'opportunità di giocare ai massimi livelli e di diventare il giocatore che sono oggi. Sono incredibilmente fiero di aver vinto il mio primo trofeo importante qui. Dire che il Milan avrà sempre un posto speciale nel mio cuore è un eufemismo. Grazie mille e sempre forza Milan".

Ai tifosi e a Milano la dedica più bella

Rivolgendosi direttamente ai tifosi rossoneri, Reijnders scrive: "Giocare per voi e aver fatto parte della vostra sotria è stato un sogno, perché Milan vuol dire giocagtori iconici. In questo club sono davvero cresciuto come giocatore e come uomo. Siamo diventati genitori del nostro piccolo qui e Milano è la sua città natale. Tutto questo in appena due anni. Non potrò mai ringraziarvi abbastanza. Con voi ci si sente in famiglia e la famiglia è per sempre. Con amore Ti".