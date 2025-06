Milan, respinta la prima offerta per Javi Guerra

Il Valencia ha rifiutato l'offerta iniziale del Milan per il centrocampista Javi Guerra : 16 milioni di euro più 4 milioni di variabili. Dalla Spagna si parla di una valutazione di 25 milioni per il suo cartellino. Una cifra che l'Atlético Madrid era disposto a pagare la scorsa estate, prima di virare su Conor Gallagher .

Guerra come Musah?

Il Valencia vorrebbe rinnovare il contratto di Guerra, che allo stato attuale scadrebbe il 30 giugno 2027. ll prolungamento non è stato, però, ancora discusso. Intanto, Guerra sta dimostrando il suo valore agli Europei Under 21: è stato eletto MVP dell'ultima partita della Spagna, contro la Romania. Il Milan conosce bene lo stile negoziale di Peter Lim, proprietario del Valencia con cui ha perfezionato l'acquisto di Yunus Musah. L'offerta iniziale era di 14 milioni di euro, ma l'accordo si è concluso con 20 milioni di euro più bonus. Lo scenario di un rilancio risolutivo potrebbe configurarsi anche con Guerra.

Guerra: "Ho un contratto, il mio desiderio è di giocare nel Valencia"

In un'intervista a Cope, Guerra ha recentemente spiegato: "Ho un contratto. Un giocatore che ha un contratto, finché vuole rimanere, come nel mio caso, non vedo perché dovrebbe lasciare il club. È vero che il club sta attraversando un periodo finanziario che potrebbe non essere il migliore della storia, ma ho sempre detto che lavorerò a stretto contatto con il club e che il mio desiderio è quello di essere al Valencia, e spero che continui così".