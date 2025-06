Theo Hernandez all'Al-Hilal: è addio al Milan. La cifra che guadagnerà da Inzaghi è clamorosa

MILANO - Dopo sei anni sta per concludersi l’avventura di Theo Hernandez con il Milan . Nell’estate del 2019 Paolo Maldini incontrava il terzino francese a Ibiza per convincerlo a passare in rossonero dal Real Madrid , ieri il presidente dell’Al-Hilal ha incontrato Theo per strappare il suo sì. A soli 27 anni il terzino sinistro ha dato l’ok al trasferimento nella Saudi Pro League , e presto sarà un nuovo giocatore a disposizione di Simone Inzaghi . L’ex tecnico dell’ Inter lo ha chiamato più volte per convincerlo, ha avuto diversi contatti con Theo per spiegargli il progetto arabo, poi a fare la differenza è stato l’ aspetto economico . Theo andrà a guadagnare una cifra attorno ai 20 milioni di euro a stagione, compresivi di bonus, mentre al club rossonero andranno 25 milioni di euro più bonus. I colloqui tra club ora sono attivi per chiudere gli ultimi aspetti burocratici .

Theo Hernandez, il blitz dell'Al-Hilal

L’affare ha subito una netta accelerazione nelle ultime 48 ore, anche grazie a un blitz del presidente del club arabo, Fahad bin Saad bin Nafel, volato a Milano per parlare direttamente con il giocatore. Theo infatti ha avuto un colloquio con il numero uno dell’Al-Hilal, interrompendo le vacanze per qualche ora, e poi è tornato in Sardegna dalla famiglia. E proprio insieme alla compagna Zoe che ha preso una delle decisioni più difficili per la sua carriera, accettare di andare via dal Milan a 27 anni per sbarcare a Riyad e iniziare un nuovo capitolo.

Theo, poche offerte dall'Europa

Theo nelle scorse settimane aveva sempre rifiutato l’idea di andare in Arabia, sperando di ricevere proposte più allettanti in Europa. C’è stato un tentativo dell’Atletico Madrid recentemente, ma non c’è mai stata l’intesa economica tra società. A gennaio si è fatto vivo il Como, ma il giocatore aveva rifiutato la destinazione, mentre il Milan aveva accettato 42 milioni di euro per il suo cartellino. Le poche proposte da parte di società europee ha portato Theo a prendere in considerazione la ricchissima offerta dell’Al-Hilal, fino ad accettarla nella serata di ieri.