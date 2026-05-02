Il Milan e Goretzka avanzano: triennale a 5 milioni più bonus

È la seconda settimana consecutiva che succede. Allegri concede ai suoi una giornata libera dagli allenamenti, ma lui non si riposa; anzi: si presenta a Casa Milan per discutere, attorno ad un tavolo, con i suoi dirigenti del prossimo futuro del club. Ieri pomeriggio, dunque, il tecnico livornese è stato nella sede di via Aldo Rossi per incontrare l'amministratore delegato Giorgio Furlani e il direttore sportivo Igli Tare , con i quali si è parlato dei prossimi impegni sul campo, decisivi per ottenere l'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League, e, soprattutto, di calciomercato . L'indirizzo proposto dall'allenatore è chiaro: va bene puntare sui giovani, ma gli acquisti estivi dovranno, soprattutto, comprendere almeno quattro giocatori esperti, di status, di alto livello. Nel corso delle prossime settimane si capirà con i fatti - e non solo con le parole - se le sue richieste saranno accolte o meno.

Milan, ecco la proposta a Goretzka

Un primo segnale di condivisione sulla costruzione della squadra sta arrivando dalla trattativa per Leon Goretzka: il Milan, infatti, si ritiene positivo e abbastanza ottimista sulla buona riuscita dell'affare. Il tedesco, che compirà 32 anni nel febbraio 2027, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno e lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. Sono tanti i club che hanno chiesto informazioni su di lui, sia esteri che italiani, ma Furlani e Tare si sono mossi in anticipo, con decisione, proponendo al classe 1995 un contratto triennale a cinque milioni di euro annui più bonus. E, soprattutto, la possibilità concreta di giocare da titolare sia in Serie A che in Champions League, accanto ad un campione come Rabiot e, forse, all'ex Pallone d'Oro Modric. Per non sentire troppo la mancanza del livello dell'Allianz Arena, insomma.

Il nome per la mediana

In caso di cessione di Fofana e Loftus-Cheek, probabilmente all'estero, il Milan rinforzerà la mediana con un paio di pedine in totale. Oltre all'esperienza di Goretzka, piacciono la sfrontatezza e l'atletismo di Ismael Koné, talento canadese classe 2002 esploso in questa stagione al Sassuolo. Domenica potrebbe essere già occasione per parlarne dal vivo con Giovanni Carnevali, amministratore delegato dei neroverdi. In difesa, l'obiettivo numero uno è sempre Mario Gila: con la Lazio la trattativa prosegue sul prezzo di 20 milioni di euro circa, mentre col calciatore si cerca l'intesa giusta ad uno stipendio leggermente inferiore rispetto ai 4 milioni di euro netti richiesti.