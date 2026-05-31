L'idea Slot, Rangnick tra i preferiti e Glasner a colloquio: prosegue il casting del Milan per l'erede di Allegri

MILANO - Comincia domani una settimana decisiva per la panchina del Milan e per i dirigenti che dovranno occuparsi del rilancio del club. Tra domani e martedì sono previsti contatti a distanza con Oliver Glasner e Ralf Rangnick , attualmente i favoriti per sbarcare in rossonero come allenatore e dt dopo la rivoluzione di qualche giorno fa. Il tecnico austriaco ha appena vinto una Conference League con il Crystal Palace , addirittura ha ottenuto tre trofei nell’ultimo anno , e rappresenta una soluzione forte qualora Rangnick dovesse accettare di prendere tutto in mano. Martedì è previsto un colloquio tra Ibrahimovic e Calvelli con Glasner per discutere del progetto e capire le intenzioni del tecnico, inoltre si affronterà anche il discorso economico sull’ingaggio e gli anni di contratto. Pure Matthias Jaissle dell’Al-Ahli resta tra i candidati, tuttavia l’ingaggio da 10 milioni di euro può essere un ostacolo , poiché il club arabo al momento non ha voglia di separarsi dal 38enne tedesco. In salita pure la pista che conduce a Maurizio Pochettino .

Ragnick, nuovo contatto

Nelle prossime ore sono previsti pure contatti tra Rangnick e la federazione austriaca per affrontare il tema Milan, sia per l’immediato che per il posto Mondiale. Il tedesco a breve partirà con la nazionale e non potrà occuparsi in prima persona della ricostruzione del Diavolo. Questo rappresenta un problema primario. Ecco perché Rangnick vorrebbe decidere in fretta, in modo da piazzare al Milan i suoi uomini mentre sarà assente per un mese. Infatti l’Austria giocherà il 28 giugno l’ultima partita del girone, per questo l’assenza sarà almeno per un mese. Lo stesso Zlatan Ibrahimovic è pronto a sbarcare negli Usa per lavorare come opinionista in televisione, dunque tra poco si creerà un ulteriore vuoto decisionale in casa rossonera. Il Milan da una settimana sta andando avanti senza ad, senza ds e dt, e manca pure l’allenatore. Ecco perché si cercherà di inserire figure nell’organigramma prima della partenza di Zlatan. Nella confusione generale è partita la corsa contro il tempo per cercare di dare il via ad una stagione che per il Milan sembra essere già in ritardo.

Milan, sorpresa Slot

Nella giornata di ieri è stato esonerato dal Liverpool il tecnico Arne Slot, immediatamente accostato alla panchina del Milan. Da fonti francesi si parla di un contatto tra Ibrahimovic e l’ex allenatore del Feyenoord, con cui ha vinto pure un campionato, per prendere il posto al Milan lasciato vuoto da Max Allegri. Slot nell’ultimo anno ha chiuso al quinto posto, proprio come i rossoneri, al termine però di una stagione deludente, costellata da tanti problemi interni, come le liti con Salah o le incomprensioni con i migliori della rosa. D’altronde i Reds nella scorsa estate avevano investito una cifra record sul mercato senza però ottenere risultati in Premier e in Europa. Dunque Slot dopo il primo anno, quando ha vinto subito il campionato da sostituto di Klopp, ha deluso parecchio e potrebbe rilanciarsi in un campionato diverso rispetto a quello inglese. Tuttavia ci sarà da fare i conti con l’ingaggio, sicuramente alto per i canoni del Diavolo. Infatti Slot a Liverpool guadagnava otto milioni più bonus, e soprattutto vorrebbe capire il progetto del nuovo Milan targato Ibrahimovic e Cardinale prima di buttarsi a capofitto in una nuova avventura.