Gonçalo Ramos al Milan: se Gimenez va in America i soldi subito al Psg

Il futuro dell’attacco milanista potrebbe parlare ancora portoghese. E per un Rafael Leao che ha le valigie pronte per affrontare una nuova avventura all’estero, c’è un Gonçalo Ramos che potrebbe diventare il giusto profilo per Ruben Amorim . In verità la punta del Psg è in orbita Milan ormai da mesi. Anche nel mercato estivo dell’anno scorso c’erano stati dei contatti tra le parti, con il Diavolo che poi ha preferito puntare su Christopher Nkunku e investire 40 milioni di euro. Ramos, che ha compiuto proprio ieri 25 anni, ritiene che il suo tempo a Parigi sia terminato e valuterà insieme al suo agente, Jorge Mendes, eventuali offerte nel corso dell’estate. Tuttavia per riconoscenza nei confronti della società francese non forzerà la mano per andare via , dunque sarà necessaria un’offerta convincente per portare via il portoghese da Parigi.

Ramos prenderebbe lo stipendio di Leao in caso di uscita dal Milan

Pur non giocando molto da titolare con Luis Enrique, Ramos con il Psg ha praticamente vinto tutto, dai campionati, passando alle coppe francesi fino alla conquista della Champions League. Con la nazionale ha fatto l’esordio al Mondiale nel deludente 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo, e per il momento è focalizzato sulla competizione internazionale, ma sicuramente avrà chiesto pareri all’amico e connazionale Rafa Leao. Ramos percepisce un ingaggio di circa 5 milioni, e andrebbe a prendere lo stipendio di Leao in caso di uscita dal Milan. Il costo del cartellino invece si aggira sui 40 milioni di euro, una cifra più bassa rispetto ai 65 milioni più 15 di bonus spesi dal club francese due anni fa per prenderlo dal Benfica.

Santiago Gimenez in bilico

E per riuscire a monetizzare il Milan potrebbe cedere qualche pedina proprio nel reparto offensivo. Oltre a Fullkrug, che non sarà riscattato, e Leao in partenza, c’è anche Santiago Gimenez in bilico. Il messicano ha vissuto una stagione tremenda dal punto di vista realizzativo e degli infortuni. Ha chiuso l’anno senza segnare nemmeno una rete in campionato e nemmeno al Mondiale sta brillando. In due partite ha giocato solo una manciata di minuti senza mai essere pericoloso. Ma dall’estero è spuntato il forte interessamento dell’Orlando City e qualcosa potrebbe muoversi. È la squadra che ha ingaggiato Griezmann e sta cercando anche il francese André-Pierre Gignac.

Per il gioco di Amorim non è necessaria la permanenza di Gimenez

In Messico si vocifera di un tentativo concreto per l’attaccante ex Feyenoord che andrebbe a prendere 4 milioni di euro, mentre al club rossonero andrebbe una cifra alta, al momento non ancora stabilita. Nel gennaio del 2025 il messicano fu pagato circa 30 milioni di euro e il Milan vorrebbe avvicinarsi a questa somma per registrare anche una plusvalenza. La permanenza di Gimenez non è considerata fondamentale per il gioco di Ruben Amorim, così gli agenti del messicano nei prossimi giorni potranno cominciare a cercare una sistemazione.

Camarda sarà valutato

Invece Amorim vorrebbe valutare a Milanello il giovane Francesco Camarda, recentemente riscattato dal Lecce. Il 18enne dovrebbe restare per le amichevoli estive e poi si farà una valutazione sul futuro insieme al tecnico portoghese. Per Camarda non mancano le proposte di prestito sia da club di serie A e B.