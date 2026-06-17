Leao, il futuro è al Milan con Amorim? La risposta dal Mondiale impensierisce i tifosi rossoneri

Il Mondiale del Portogallo è iniziato, a sorpresa, con un pareggio per 1-1 contro la Repubblica Democratica del Congo . Una gara durata poco meno di diciotto minuti (più recupero) per Rafa Leao , entrato al posto di Pedro Neto. Al termine della partita, intervenuto in zona mista, l'esterno ha risposto a una domanda circa la sua possibile partenza dal Milan : " Quando il Mondiale sarà finito penserò al mio futuro ".

Leao: "Ora la mia attenzione è solo sul Mondiale"

Dopo l'esonero di Allegri, il Milan ha scelto il portoghese Ruben Amorim come nuovo allenatore. L'arrivo di un connazionale può incidere sulla possibile permanenza di Leao? Il giocatore a questo riguardo non si è sbilanciato: "Ora la mia attenzione è solo sul Mondiale, sull'aiutare la mia nazionale. Voglio dare il massimo e arrivare il più lontano possibile". Sulla partita d'esordio nella competizione, invece, ha dichiarato: "Non abbiamo sottovalutato l'avversario, le circostanze della partita hanno portato al pareggio, ma abbiamo avuto tante occasioni per segnare. Dobbiamo rialzarci subito".

Per Leao il Milan vuole 50 milioni

Il futuro di Leao sembra sempre più lontano dal Milan, soprattutto in seguito alle dichiarazioni dello stesso giocatore, rilasciate nelle scorse settimane ai microfoni di Rtp: "Ho già conquistato quello che volevo conquistare con il Milan. Nel calcio non si può mai dire mai, non si sa mai cosa riserva il futuro, ma se dovesse succedere, me ne andrò da qui molto contento, soddisfatto di aver contribuito a portare il club dove merita di stare". Per la cessione del giocatore il club rossonero ha stabilito la cifra di 50 milioni di euro.