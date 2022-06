Monza show, non solo Cragno: i prossimi acquisti per Galliani

Andrea Ranocchia e Alessio Cragno sono stati solo l'antipasto di quello che sarà il mercato del Monza. Ieri, infatti, il club di Silvio Berlusconi e Adriano Galliani si è avvicinato anche ad Andrea Carboni del Cagliari, e presto potrebbe ricevere buone notizie sul fronte Antonio Candreva. Con la Sampdoria il dialogo non si è mai interrotto, anche il giocatore ex Lazio ha ribadito la sua disponibilità. Per l'attacco, invece, continua la sfida a distanza con la Salernitana per Andrea Pinamonti che l'Inter valuta sui 18 milioni di euro, bonus inclusi. Decisivo in questa fase anche il parere del tecnico Giovanni Stroppa, storico estimatore di Cragno. Joao Pedro? La richiesta dei sardi resta molto alta, sui 9 milioni di euro, mentre l'attaccante ancora nel mirino del Torino pretende un ingaggio sui 2 milioni a stagione.