Monza, Candreva ad un passo

MONZA - Do po il colpo a parametro Andrea Ranocchia , il Monza chiude per il portiere del Cagliari Alessio Cragno che approderà in Brianza con la formula del prestito ed obbligo di riscatto, in caso di salvezza. Galliani comunque guarda sempre in Sardegna per i prossimi rinforzi. Sempre dalla società rossoblù può arrivare il difensore Andrea Carboni (21), per il quale si respira fiducia attorno alla positiva conclusione dell’affare. A centrocampo riprende quota l’ipotesi Matteo Pessina (25) dell'Atalanta, mentre Antonio Candreva (35) è ad un passo. In attacco si guarda ad Andrea Pinamonti (23), su cui c'è anche la Salernitana e per il quale l'Inter chiede 18 milioni.