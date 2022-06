Cragno, visite mediche per il Monza

MONZA - Tempo di visite mediche per Alessio Cragno: il portiere ex Cagliari infatti si è recato stamattina in una clinica milanese per svolgere i controlli di rito, prima di mettere il nero su bianco, ormai a breve, sul contratto che lo legherà al Monza. Queste le parole di Cragno, intercettato dai microfoni dei cronisti presenti: "Manca ancora la firma, ma è tutto a posto. La chiamata di Galliani? È un personaggio che ha fatto la storia del calcio italiano, fa molto piacere". Il portiere classe 1994, arriva in prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza della formazione brianzola.