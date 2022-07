MONZA - L'ambizioso Monza non si ferma e realizza un altro grande colpo di mercato. Adriano Galliani ha infatti raggiunto l'accordo per il prestito con obbligo di riscatto fissato a 15 milioni (in caso di salvezza) di Matteo Pessina dall'Atalanta. Il trequartista, che ha preso parte pure alla vittoriosa spedizione azzurra di Euro 2020, tornerà a vestire così la maglia biancorossa dopo essere cresciuto proprio nel vivaio brianzolo. Mercoledì sono in programma le visite mediche.