Monza, Galliani 'smemorato': "Contatti con Suarez? Non ricordo..."

BELLINZONA (SVIZZERA) - Una ' non smentita ' che accende la fantasia dei tifosi del Monza quella di Adriano Galliani , che ha parlato prima dell'amichevole contro il Bellinzona : "Arriverà una punta, forse due - ha detto l' amministratore delegato dei brianzoli ai microfoni di Sportitalia -. Luis Suarez ? Non mi ricordo se ci sono stati contatti (ride rispondendo alla domanda sull'attaccante uruguagio ex Barcellona , svincolatosi dall' Atletico Madrid , ndr). Ho ricevuto centinaia di messaggi dagli agenti , siamo una neopromossa ma avendo un proprietario come Berlusconi tutti ti chiamano. Si propongono giocatori impensabili , poi magari vogliono tanto e non si fa. Al momento nessuno ha rifiutato il Monza , tutti vorrebbero venire qui".

In cantiere lavori allo stadio

Poi un focus sugli obiettivi per la prossima stagione: "La Serie A è stato un sogno che si è realizzato, per me che sono di questa città. Ci voleva Berlusconi dopo 110 anni di storia. Il presidente non ci ha chiesto l'Europa, dobbiamo stare calmi. Io ho dato l'obiettivo del decimo posto, stiamo lavorando per questo. Sarebbe un bel risultato". L'ex dirigente del Milan si è poi soffermato sui lavori alle infrastrutture: "Abbiamo 14 cantieri aperti e uno stadio con 16 mila posti. Vorremmo abbattere una curva e farla nuova. Il nostro progetto è simile a quello della Dacia Arena, ma ovviamente tutto passa dalla permanenza in Serie A". Infine, sul possibile colpo a fine mercato, Galliani ha concluso: "Chi lo può dire? Chissà...".