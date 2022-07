Monza, Petagna-Bondo si aspetta l'ok: prenotato Mazzocchi

MONZA - Continua a muoversi il mercato del Monza. I fari del club brianzoli sono da tempo puntati su Andrea Petagna per l'attacco. Per il classe '95 del Napoli vanno solo limati alcuni dettagli prima dell'ok definitivo di Berlusconi e Galliani. Quello di Petagna sarebbe l'undicesimo acquisto del Monza (dieci italiani più Marlon, unico straniero). Attesa anche per Warren Bondo, centrocampista classe 2003 svincolatosi dal Nancy. Prenotato per la fascia destra anche il difensore Pasquale Mazzocchi, ormai sul piede di partenza dopo aver rifiutato l'ultimo rilancio della Salernitana. Sullo sfondo rimangono caldi i nomi di Villar e William Carvalho per il centrocampo.