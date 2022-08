MONZA - Il Monza, attraverso il proprio sito web, ha comunicato che "Marlon è un nuovo giocatore del Monza. Il difensore brasiliano ha firmato un contratto coi biancorossi fino al 30 giugno 2023". Classe 1995, è cresciuto nel Fluminense per poi trasferitsi al Barcellona. Nel 2017 il passaggio a Nizza e l'estate successiva l'approdo in Italia, al Sassuolo, dove ha militato per tre stagioni totalizzando 66 presenze. Successivamente ha seguito De Zerbi nell'avventura allo Shakhtar Donetsk.