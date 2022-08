Monza, ufficiale: dal Napoli ecco Andrea Petagna

La nota del Monza

"Andrea Petagna è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante arriva dal Napoli a titolo temporaneo annuale, con obbligo di riscatto al verificarsi di determinate condizioni. Nato a Trieste il 30 giugno 1995, a 13 anni approda al settore giovanile del Milan. La sua scalata in rossonero parte dallo Scudetto vinto coi Giovanissimi nel 2010 e arriva fino al debutto in prima squadra in Champions League a 17 anni, il 4 dicembre 2012, nella gara casalinga contro lo Zenit San Pietroburgo. All’inizio della stagione successiva esordisce in Serie A in Hellas Verona-Milan del 24 agosto 2013, prima della parentesi in prestito alla Sampdoria. Tornato a Milano a gennaio, colleziona altre due presenze in Serie A, confermandosi uno dei giovani più promettenti del calcio italiano. Dopo le esperienze in Serie B con Latina, Vicenza e Ascoli, nell’estate 2016 comincia la sua avventura con l’Atalanta. In nerazzurro arriva la sua maturazione definitiva: tra i protagonisti del quarto posto centrato nella stagione 2016-17, che riporta i bergamaschi in Europa dopo 26 anni, colleziona 75 presenze e 11 reti tra tutte le competizioni. Debutta anche in Nazionale nell’amichevole contro l’Olanda del 28 marzo 2017. Nell’estate 2018 passa alla Spal, dove alla prima stagione migliora ulteriormente il suo rendimento in Serie A, segnando 16 gol. A gennaio 2020 viene acquistato dal Napoli, ma rimane in prestito fino a fine stagione alla Spal, con cui complessivamente realizza 29 reti in 74 partite. L’esperienza napoletana dura due stagioni, in cui nonostante la tanta concorrenza, gioca 50 partite in serie A segnando 7 gol e scende in campo 13 volte in Europa League. Dopo l’ultimo campionato chiuso al terzo posto con gli azzurri grazie anche al suo contributo in attacco, Petagna arriva ora al Monza, ritrovando Silvio Berlusconi e Adriano Galliani dopo gli anni al Milan. Benvenuto Andrea!".