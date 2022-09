Calciomercato Monza, Galliani non molla la pista Acerbi

MONZA - Il rinforzo a centrocampo tanto voluto è finalmente arrivato. Il Monza ha ufficializzato l'arrivo di Nicolò Rovella in prestito secco dalla Juventus, dopo il contemporaneo trasferimento di Leandro Paredes in bianconero. Adesso, a poche ore dalla conclusione del mercato, l'attenzione dell'ad Adriano Galliani è tutta rivolta alla ricerca di un difensore. Il club brianzolo non molla la pista Acerbi. Il difensore ha però in testa solo l'Inter di Simone Inzaghi, con il tecnico nerazzurro in pressing sulla società per definire l'arrivo del classe '88. Il Monza sembra per il momento defilato ma Galliani rimane sempre vigile su Acerbi.