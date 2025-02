Keita Balde può tornare in Italia: visite mediche con il Monza

Monza, il calciomercato non è finito: Balde per Bocchetti

Il mercato del Monza potrebbe, dunque, non essere ancora finito. Ultimi in classifica con tredici punti, otto in meno di Cagliari ed Empoli, quartultime in condominio, i biancorossi potrebbero ampliare la propria rosa nel tentativo di trarre nuova linfa realizzativa nella corsa alla salvezza. Keita Balde compirà trent'anni il prossimo 8 marzo. Lo scorso 23 gennaio suo fratello Mahamadou ha esordito in Europa League in maglia Lazio contro la Real Sociedad.