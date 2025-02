Monza, ufficiale l'arrivo di Keita Balde: i dettagli e il comunicato

Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza . L'ex Inter e Lazio, al centro dei riflettori del gossip nelle ultime settimane , si allenava da giorni con la formazione tornata in mano ad Alessandro Nesta . Il club ha deciso dunque di tesserarlo facendogli firmare un contratto fino al termine della stagione. Keita aveva lasciato la Serie A per l'ultima volta nel 2022 con la stagione al Cagliari. Dopo le esperienze allo Spartak Mosca, all'Espanyol e al Sivasspor, torna a giocare in Italia con il Monza.

Monza, ecco Keita Balde: il comunicato

Questo il comunicato del club: "Keita Balde è un nuovo giocatore del Monza. L’attaccante ha firmato un contratto col Club biancorosso fino al 30 giugno 2025. Keita Balde vanta 185 presenze in Serie A, 12 presenze in Champions League e 14 in Europa League. In Serie A ha segnato 41 gol: tra i calciatori africani, soltanto George Weah (46) e Victor Osimhen (65) hanno realizzato più reti nella massima serie italiana. Ha collezionato anche 40 presenze e 6 gol con la Nazionale del Senegal, con cui ha vinto la Coppa d’Africa 2021 e ha partecipato al Mondiale 2018. Benvenuto Keita Balde!".