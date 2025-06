Bianco nuovo allenatore del Monza, è ufficiale: i dettagli del contratto

La carriera di Bianco da calciatore e allenatore

Ex difensore, Bianco ha avuto una lunga carriera tra Serie A, B e C1 con le maglie di Foggia, Treviso, Catania, Cagliari, Atalanta e Sassuolo. Proprio nel Sassuolo, a partire dal 2015, ha iniziato a lavorare da allenatore, come vice nella squadra Primavera. Dopo aver guidato Siracusa e Sicula Leonzio in Serie C, nel 2019 entra a far parte dello staff di Roberto De Zerbi, che segue prima al Sassuolo e poi allo Shakhtar Donetsk in Ucraina. Il suo bagaglio di esperienza si arricchisce quando viene chiamato da Massimiliano Allegri per far parte del suo staff nella Juventus 2022-23. La prima panchina in Serie B di Bianco arriva nella stagione 2023-24 nel Modena (esonerato dopo 33 giornate). Nel febbraio 2025 subentra a stagione in corso nel Frosinone, che risolleva con una serie di brillanti risultati.