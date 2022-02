"Non solo il Barcellona, anche l'Arsenal vuole Fabian Ruiz"

Non solo il Barcellona e il Real Madrid , anche l' Arsenal sarebbe sulle tracce di Fabian Ruiz . Secondo quanto riporta il Daily Mirror , i Gunners starebbero monitorando la situazione relativa al centrocampista spagnolo, che ha il contratto in scadenza tra un anno e mezzo con il Napoli e per ora non parrebbe intenzionato a rinnovare. Tra l'altro, i campani avrebbero già fatto recapitare al giocatore un'offerta che però sarebbe stata rifiutata. L'allenatore dei londinesi Arteta sarebbe un suo grande estimatore.

La sua stagione finora

La prossima estate, quindi, potrebbe rappresentare l'ultima possibilità per De Laurentiis di cederlo e di monetizzare, altrimenti rischia di perderlo a zero. Il Napoli, che lo acquistò per una cifra vicina ai 30 milioni di euro, chiederebbe almeno 18 milioni più bonus per la sua cessione. Con Spalletti, tra l'altro, sta vivendo la sua stagione migliore da quando è sbarcato nel capoluogo campano: 5 gol e 4 assist finora in questa annata per il centrocampista ex Betis Siviglia.