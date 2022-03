"Manchester United, Rangnick vuole sostituire Ronaldo con Osimhen"

Il Napoli sta cercando di respingere gli assalti internazionali che hanno come obiettivo Victor Osimhen , centravanti nigeriano classe 1998 che sta incantando tutti in questi due anni sotto il Vesuvio. Dall'Inghilterra parlano con insistenza dell'inserimento del Manchester United , con il tecnico Ralf Rangnick che vorrebbe vedere la punta dei partenopei giocare all' Old Trafford nella prossima stagione.

Manchester United, Osimhen il dopo Ronaldo

Non è di certo un segreto che il feeling tra il nuovo tecnico dei Red Devils Ralf Rangnick e il centravanti portoghese Cristiano Ronaldo non sia mai sbocciato. Il rendimento sotto porta inferiore del portoghese rispetto alle passate stagioni, unito a un'attitudine difensiva quasi inesistente da parte del fenomeno di Madeira, rende difficile la convivenza con un tecnico pragmatico come il tedesco, che ora vorrebbe cambiare strada. Ecco dunque, come scrive il Sun, che nasce l'idea Osimhen, un attaccante giovane, moderno e soprattutto con ancora ampi margini di crescita vista anche l'età (ha compiuto 23 anni a dicembre). Tutto resta legato ai piani dello United per la prossima stagione, perché non è ancora certa al 100% la permanenza in panchina di Rangnick anche il prossimo anno, e questo potrebbe cambiare di molto le strategie di mercato dei Red Devils.

Osimhen, il Napoli fa muro: servono 100 milioni di euro

Se il Manchester United vuole Osimhen, però, non è dello stesso avviso il patron del Napoli Aurelio De Laurentiis, che non sembra interessato a privarsi del proprio attaccante. In una stagione complicata e condizionata dai numerosi infortuni (Osimhen ha saltato ben nove partite di Serie A in stagione, otto consecutive tra fine novembre e inizio gennaio), il nigeriano è comunque stato in grado di segnare 11 gol e quattro assist in stagione, considerando campionato ed Europa League. Sempre come riportato dal Sun, De Laurentiis chiederebbe una cifra non inferiore ai 100 milioni di euro solamente per sedersi al tavolo delle trattative. Una richiesta al momento proibitiva per gli inglesi.