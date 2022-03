Olivera, parla il presidente del Getafe: "Il suo trasferimento in Italia è in stato avanzato"

Quale futuro per Mathias Olivera? L’esterno sinistro difensivo uruguaiano del Getafe si sta confermando anche in questa stagione come uno dei migliori interpreti del proprio ruolo nella Liga, nonostante le difficoltà del club madrileno, pienamente coinvolto nella lotta per non retrocedere.

Getafe, dall'Europa League alla lotta salvezza Solo due anni fa di questi tempi il Getafe si spingeva fino agli ottavi di finale di Europa League, venendo eliminato dall'Inter, e concludeva il campionato tra le prime 10 per il terzo anno consecutivo. Poi il lento crollo, con la salvezza sofferta della scorsa stagione e le attuali difficoltà.



Olivera, il presidente del Getafe si sbilancia Mathias Olivera è sul taccuino dei principali top club europei, anche italiani, con Napoli e Juventus in prima fila, ma il giocatore ha già dichiarato di non voler pensare al proprio futuro prima che il Getafe, il club nel quale milita dal, non sarà in salvo. Intanto, intervistato da 'Cadena Ser', il presidente della società spagnola, Angel Torres, ha confermato la situazione contrattuale del proprio giocatore, che lo scorso ha rinnovato il contratto con la promessa di venire lasciato andare in caso di offerta vantaggiosa per ambo le parti: "Mathias Olivera ha rinnovato con la condizione che con un’offerta conveniente l'avremmo lasciato partire. Sicuramente non resterà qui per tutta la vita”.