Mertens e baby Ciro a Sorrento: il messaggio di Courtois scatena i tifosi del Napoli

Dalla prima volta allo Stadio Maradona alla prima volta in Costiera Sorrentina: baby Ciro Romeo Mertens ha già respirato tanta aria di napoletanità. Un legame così forte quello tra Dries e Napoli che l'attaccante azzurro vuole a tutti i costi tramandare al suo primogenito: la scelta del nome Ciro non è stata affatto casuale perché proprio Ciro è il soprannome che i tifosi partenopei hanno scelto per il belga. Oltre alla scelta del nome, Mertens ha anche convinto la moglie Kat a far nascere il piccolino proprio a Napoli. Un gesto che ha reso orgogliosi i supporter azzurri e che legherà per sempre l'attaccante belga alla città di Napoli.