Giuntoli: "Traorè ci piace, Kvaratskhelia è da Napoli. E riscattiamo Anguissa"

Uno sguardo al campo, dove si proseguono i lavori per continuare a sognare lo scudetto, l'altro già rivolto verso il futuro per la prossima stagione. Il Napoli non sta con le mani in mano e come ogni anno con l'arrivo delle ultime giornate di campionato si comincia già a pianificare il lavoro per l'estate, con nomi segnati sul taccuino degli uomini di mercato partenopei e tentazioni sempre pronte da proporre al presidente Aurelio De Laurentiis. Il nome più caldo, nelle ultime settimane, è quello del "Messi della Georgia" Khvicha Kvaratskhelia , il cui approdo al Maradona è quasi fatto, ma altri calciatori sono seguiti dal club azzurro. A rispondere alle domande di mercato ci ha pensato il direttore sportivo Cristiano Giuntoli , che ha fatto il punto in casa Napoli tra presente e futuro.

Giuntoli: "Dispiace per la sconfitta, ma non siamo morti"

Nel corso di un'intervista rilasciata a Radio Kiss Kiss Napoli, il ds dei campani si è detto dispiaciuto per la sconfitta subita contro la Fiorentina in casa, gara che però non ha compromesso le chance di successo finale in campionato: "Abbiamo valori importanti, un allenatore e una rosa di grande livello. Siamo in volata, perché non crederci. Vogliamo vincere tutte le partite, a cominciare da lunedì contro la Roma. Siamo un animale ferito, non morto. Siamo molto dispiaciuti per la sconfitta contro la Fiorentina, soprattutto per i tifosi. Se si analizza bene la gara però vediamo che nella prima mezz'ora potevamo andare in vantaggio e chiuderla. Gli episodi non ci sono girati a favore ma non ci piangiamo addosso. Vogliamo ripartire da lunedì, quando siamo caduti abbiamo sempre reagire. Non sentiamo la pressione del pubblico, ci dà sempre una grande mano. Ci manca l'ultimo pezzettino da fare, serve più leggerezza e consapevolezza di potercela fare".

Giuntoli: "Traorè ci piace. Su Belotti..."

Tra i tanti nomi accostati al Napoli nelle ultime ore, in vista della prossima finestra di mercato estiva, c'è quello di Hamed Traorè del Sassuolo: "È un calciatore molto bravo, piace a tutte le squadre di grande livello. Al momento pensiamo solo ai nostri, alle ultime sei finali da giocare. Poi penseremo al resto. Dobbiamo stare attenti al bilancio, che ti dà serenità per il futuro. Mi sento di dire che nonostante questo saremo forti anche nei prossimi anni".

Possibile affare a parametro zero potrebbe invece essere Andrea Belotti. Questo il pensiero di Giuntoli sul "Gallo": "In questo momento, con Osimhen, Petagna e Mertens, non stiamo pensando all'attacco. Ora non ci pensiamo, è un grande giocatore, ma non è nelle nostre idee. I giocatori non arrivano mai a zero poi, ci sono le commissioni e lo stipendio più alto. Non necessariamente un giocatore pagato qualcosina alla fine costi meno di uno che arriva a parametro zero".

Giuntoli: "Kvaratskhelia? Manca poco"

Una delle trattative invece in via di definizione è quella che porterebbe al talento georgiano Khvicha Kvaratskhelia. Nel corso dell'intervista a Kiss Kiss Napoli Giuntoli non si è nascosto: "Kvaratskhelia è un calciatore che seguiamo da tempo, cercheremo di fare il massimo per portarlo a Napoli. Manca ancora un po’ di tempo, nel mercato devono sempre maturare le cose e speriamo maturino nel verso giusto. È uno dei primi della nostra lista, ha parametri fisici, mentali, economici e tecnici per giocare a Napoli".

Il punto su Anguissa e Lobotka

Dopo aver parlato di mercato e possibili trattative, il direttore sportivo del Napoli ha poi detto la sua su Anguissa e Lobotka: "La nostra volontà è di riscattare Anguissa, vedremo a fine campionato ma lo vogliamo. Abbiamo delle idee e stiamo facendo varie valutazioni. In questo momento non pensiamo solo ai singoli ma pensiamo al collettivo. Lobotka invece è rinato. Molte volte in Italia si danno giudizi affrettati soprattutto sui giovani ma ci vuole sempre tempo. A volte basta qualche mese, altre serve un anno o più. Non è mai stato messo in discussione da noi, non lo abbiamo mai voluto cedere perché abbiamo sempre creduto nelle sue qualità. Ha avuto problemi fisici, aveva preso qualche chilo in più, ma ora sta molto bene e siamo contenti".