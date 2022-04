Calciomercato Napoli, l'elenco di Giuntoli: spunta anche Barak

NAPOLI - Forse, è una questione di testa o magari è pure una di cuore: però succede ancora, e di nuovo, che all’ultimo miglio, o giù di lì, il Napoli sparisca da se stesso. Capitano (quasi) sempre le stesse cose e però adesso, quando un anno sta per finire - con 50 milioni che sembra stiano in tasca e vanno depositati in fretta in banca - qualcosa di nuovo s’intravede nell’orizzonte torbido di un’estate che sembra già rovente: si è chiuso un ciclo, piaccia o no, e tra contratti che scadono ed epoche che stanno evaporando, si è dinnanzi all’anno zero, quello nel quale, piaccia o no, bisognerà rifondare. Dal «cassetto fiscale», usciranno Lorenzo Insigne e un bel po’ di amici che hanno segnato quest’epoca, perché quando il pallone smetterà di rotolare verrà pure il momento di congedarsi per Ghoulam, per Malcuit, probabilmente per Ospina e chissà se anche per Mertens, per il quale c’è stata un’apertura del Napoli: e visto che dal bilancio, a dicembre, è già stato spazzato via l’ingaggio di Kostas Manolas, dentro quel capitolo che si chiama monte-ingaggi c’è un bel risparmio.