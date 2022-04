Kvaratskhelia, chi è il nuovo acquisto del Napoli: numeri, curiosità e video dei gol

Khvicha Kvaratskhelia è un nuovo giocatore del Napoli. È lo stesso presidente Aurelio De Laurentiis a ufficializzare il suo acquisto: "Non lo posso chiamare Giorgio. Spero di aver fatto un colpaccio, è un calciatore del Napoli a tutti gli effetti”. Soprannominato il Messi georgiano, ecco tutti i numeri e le curiosità sul classe 2001, primo rinforzo del mercato azzurro e futura stella del Napoli 2022-2023. Per chi lo conosce bene, il repertorio di Kvara sembra non avere fine: tra finte, tunnel, colpi di tacco, acrobazie, conclusioni a giro e di grande potenza, può giocare sia da trequartista che da attaccante esterno. Dopo lo scoppio della guerra tra Russia e Ucraina, si è svincolato dal Rubin Kazan, come permesso dalla Fifa, per tornare temporaneamente nella sua Georgia. Nelle ultime settimane se lo è goduto la Dinamo Batumi, che con lui in campo è balzata in vetta alla classifica: quattro partite, quattro vittorie anche grazie ai tre gol (e un assist) messi a segno dal 21enne che ha già stregato tutti.