"Napoli, per l'attacco spunta la pista Jesper Karlsson"

Napoli alle grandi manovre per rinforzare il reparto d'attacco. In questo caso sulle vie esterne. Secondo l'intermediario Mario De Rossi , intervenuto a Radio Marte, il club partenopeo avrebbe chiesto informazioni agli olandesi di Eredivisie dell'AZ Alkmaar per l'ala offensiva della nazionale svedese Jesper Karlsson .

Chi è Jesper Karlsson, rivelazione dell'Eredivisie 2021-'22

Classe 1998, Karlsson è stato uno dei migliori giocatori dell'Erevidisie 2021-'22, in cui ha segnato con continuità, nonostante la posizione defilata in campo. Diciannove reti realizzate, in tutto, così distribuite: 15 in campionato, 3 in Coppa d'Olanda e una in Conference League. Il tutto condito da ben 12 assist, dieci in campionato e due in Conference, segnale chiarissimo di come lo svedese, oltre che di fiuto del gol, sia anche dotato di una visione di gioco di alto livello e sia portato a giocare con e per i compagni.

"Karlsson può trascinare i tifosi del Napoli"

Veloce, amante del dribbling, destro di piede ma che preferisce giocare sulla corsia opposta per rientrare. Lo stesso Mario De Rossi ha aggiunto: "E' un giocoliere in grado di trascinare il 'Maradona'. Rigento possa già consacrarsi in un top club sotto la guida di un allenatore esperto come Luciano Spalletti".