"Il Napoli chiede 100 milioni per Osimhen? Per il Manchester United sono troppi"

Napoli, dall'Inghilterra: "100 milioni per Osimhen sono troppi"

Attenzione, però, secondo il Daily Mail "i Red Devils, in vista della ricostruzione targata Eric ten Hag, non sarebbe per nulla convinta del prezzo imposto da Aurelio De Laurentiis, ovvero 100 milioni di euro. Una cifra ritenuta eccessiva". E che avrebbe indotto il club mancuniano a percorrere, sin da subito, nuove piste di mercato. A tutto ciò occorre ricordare che la mancata qualificazione alla prossima Champions League porterà a un inevitabile contenimento del monte ingaggi.

Manchester United, le piste alternative a Osimhen: ci sono anche Lautaro e Dybala

In attesa di conoscere quale sarà il destino di Cristiano Ronaldo e dati per assodati i saluti a Edinson Cavani, valuta altre opzioni che - sempre secondo il Daily Mail - potrebbero comunque portare in Serie A. Se in cima alle preferenze ci sono, infatti, Darwin Núñez del Benfica e Hugo Ekitike del Reims, restano le opzioni legate a Lautaro Martinez e Paulo Dybala, oltre a Sébastien Haller, che ten Hag ha allenato all'Ajax.