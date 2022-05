Olivera e Wijndal, il Napoli torna all'assalto: le cifre

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Prima di mettersi a rovistare nell’universo-calcio, il Napoli ha la necessità di dare un’occhiata a Castel Volturno, tra la Pineta, e capire cosa resterà di quest’anno che porta con sé la magìa di un terzo posto, l’opulenza del benessere concessa in eredità dalla Champions League pure qualche vuoto che sta per aprirsi: dall’organico extra-large, contaminato però da Covid e Coppa d’Africa, sfilerà malinconicamente Lorenzo Insigne, hai detto poco?, e poi in fila lo seguiranno, certamente, Faouzi Ghoulam, ch’è un affare di cuore, Kevin Malcuit, una specie di «soggetto misterioso» che però pure ha avuto possibilità di spaziare (poco) nel suo quadriennio, e Axel Tuanzebe, mister X in realtà, perché in 130 minuti non si fa neanche in tempo a rendersi conto dei tratti somatici. Poi, ci sono le incognite: Meret va in scadenza tra un anno, si porta appresso i retro-pensieri scomposti di qualche disavventura e il peso insopportabile di un dualismo penalizzante; Fabian Ruiz e Kalidou Koulibaly hanno il contratto che evapora tra dodici mesi, un proprio appeal e la possibilità che dalla sera alla sera si presenti qualcuno e proponga danaro per vedere cammello; e infine c’è Dries Mertens che il 26 aprile, a 48 ore dal ruzzolone di Empoli, ha ricevuto in visita a casa il proprio presidente, con il quale ha lasciato un discorso in sospeso. Volendo, ci potrebbe essere anche altro ma il «Progetto», la sintesi di tante idee racchiuse dentro una parola di cui talvolta nel calcio s’abusa, stavolta verrà orientato dagli altri, dal mercato, perché bussando - possibilmente con i piedi, avendo le mano occupate da pacchi di danaro - potrebbe essere aperto, soprattutto se si tratta di Victor Osimhen, centodieci milioni (almeno) di speranze sulle quali investire.