Calciomercato Napoli, per il terzino sinistro c'è un'altra soluzione

INVIATO A CASTEL VOLTURNO - Qui Napoli, a voi Getafe: affinché le parole non le porti più via il vento. Il mercato vive un tempo sempre eguale e almeno in quel macro universo, non è mai finita fin quando non arrivano le firme: però tutte, nessuna esclusa. Nelle intenzioni, Mathias Olivera è stato un esterno di sinistra virtualmente vestito d’azzurro: è accaduto mesi fa, quando attraverso le chiacchierate si è arrivato ad un sì assai ufficioso. Ma le cose cambiano e anche i costi e dopo aver ottenuto l’adesione del terzino che gli manca, il Napoli ha scoperto che la distanza con il Getafe s’era allungata: sembrava chiusa nel momento in cui Angel Torres, febbraio scorso, il presidente spagnolo, sbilanciandosi preparò lo spumante: «Credo che il suo trasferimento in Italia sia in fase molto avanzata». Ma prima di stappare la bottiglia, devono esserci stati aggiornamenti, i dodici milioni di euro (più uno di bonus) sono diventati insufficienti: c’è una clausola, venti milioni, da onorare, altrimenti i cinque altri club che si sono messi in fila - con il Benfica in testa - potrebbero realizzare il cosiddetto colpo di scena.

Olivera e la frase di De Laurentiis Storie già viste. Il Napoli ha sistematicamente inseguito il Getafe per tentare di trovare a metà strada quella convergenza di interessi che pare evaporata: i contatti restano frequenti ma il sospetto che la vicenda possa impaludarsi è divenuto più concreto nelle ultime 48 ore. E il dietro-front ha cominciato a scorgersi nella frase di De Laurentiis alla conferenza stampa di presentazione del ritiro di Dimaro-Folgarida, una frase allusiva che ha sancito - strategicamente? - una differenza, non ancora uno strappo. «Non so se Olivera verrà in ritiro. Intanto, stiamo cercando anche altri difensori». Se il Getafe insisterà, Olivera rimarrà un vago ricordo: l’ultima offerta - ritocco verso l’alto, ma non troppo - può riaprire il discorso o altrimenti lasciare che l’uruguayano, che con il Napoli si è già detto tutto per il quinquennale, trovi nuovi estimatori.