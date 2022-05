Napoli, c'è l'accordo per Olivera: già fissate le visite mediche

Napoli, Olivera: già programmate le visite a Villa Stuart

Il nome di Olivera aveva iniziato a vacillare allorquando il presidente del club spagnolo aveva ribadito la volontà di non volerlo cedere per una cifra inferiore ai 20 milioni di euro. A quel punto si era fatto largo il nome alternativo dell'olandese Owen Wijndal, classe 1999 dell'AZ Alkmaar. Mathias Olivera Miramontes, questo il suo nome completo, arriverà a Napoli in prestito con obbligo di riscatto.

La conferma del presidente del Getafe: "Olivera ha un accordo col Napoli"

Intanto, parole che non lasciano molto spazio all'immaginazione da parte del presidente del Getafe Angel Torres Sanchez annunciate a Radio Kiss Kiss Napoli: "Mathias Olivera ha un accordo con il Napoli. Domani le visite mediche? Non so, ma sarà libero fino a venerdì per poi raggiungere la sua Nazionale".