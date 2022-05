Napoli, De Laurentiis: "Tratto Bernardeschi. Koulibaly e Mertens? Dipende da loro"

De Laurentiis sui rinnovi di Koulibaly e Mertens

De Laurentiis ha poi fornito aggiornamenti importanti sulle situazioni dei tanti big della rosa in attesa di rinnovo: "Koulibaly e Mertens? Sento mescolare troppo spesso sentimento e ragione. Non possono essere gestiti come si vorrebbe, perché ci sono vari interessi che non sono gestibili per la società. Per loro provo stima e rispetto, però dipenderà da loro capire se è solo la vil moneta a condizionarli, o se sono disposti a condividere un ambiente che ha dato loro tante soddisfazioni. Con Ospina ho parlato e attendo risposta. Agli agenti di Fabian ho fatto una proposta e attendo una risposta, siamo nei tempi previsti". Una battuta anche sulla suggestione Cavani: "Un discorso è prendere un portiere a 34-35 anni, un'altra è un attaccante. Bisogna stare molto attenti nelle scelte perché ne va degli equilibri della squadra. Perché lui è una persona carina ma poi se non gioca l'ambiente può creare problemi".

"Ancelotti? Qui è stato fischiato per un secondo posto"

L'occasione di complimentarsi anche a voce con il grande ex Carlo Ancelotti per la quarta Champions vinta in carriera offrre a De Laurentiis anche l'opportunità per un vero e proprio manifesto programmatico per il futuro del Napoli: "Ho portato Ancelotti che ha accettato di ridursi lo stipendio e non accetto che poi i tifosi lo fischino per un secondo posto dietro a una Juve che aveva dei favoritismi. Non vogliamo mandare via nessuno ma non ci sveneremo. Non è ridimensionamento che si parla ma di tornare sui binari dopo il deragliamento dei conti negli ultimi anni. Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli. Tutti insieme. Ma se non riuscissimo non dovremo deprimerci".