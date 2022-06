Incocciati 'consiglia' Bernardeschi: "Napoli ambiente giusto"

Sacrificato nella Juve

Una sorta di 'consiglio' quello dell'ex azzurro, ai tempi di Napoli compagno di squadra e grande amico di Diego Armando Maradona che gli ha fatto visita in diverse occasioni nella sua Fiuggi. Alla corte di Spalletti l'esterno della Nazionale potrebbe ritrovare infatti la sua dimensione: "Quando si fa l'errore di pensare che un giocatore possa fare tutto, lo si rovina - ha detto Incocciati ai microfoni di TMW Radio -. Nella Juve abbiamo visto Marchisio, che avanzato in un centrocampo a tre era straordinario. Poi davanti alla difesa Allegri lo ha annullato. Bernardeschi è stato preso dalla Fiorentina, era un giocatore prevalentemente d'attacco ma per far parte della Juve si è anche adattato".