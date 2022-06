Napoli, Ostigard resiste: ora c'è l'affondo

NAPOLI - Questa è una storia che nasce da lontano, comincia tanto (ma tanto) tempo fa e poi si sviluppa secondo le dinamiche del calcio, che tutto conserva e nulla butta via. Questa è una vicenda che decolla in epoca non sospetta, stagione 2021-2022, quando girellando per l’universo in cerca di giovani che potessero avere un futuro, il Napoli - Giuntoli & Micheli - si trovarono d’accordo sui margini di miglioramento di Leo Skiri Østigard, che a novembre compirà ventitré anni e che allo Stoke City si era già fatto notare. Questa è una trattativa che germoglia a inizio primavera, verso marzo, ha bisogno di una tempistica complessa, richiede l’investimento moderato di capitali ma anche l’esigenza - una deriva tutta calcistica - di versare commissioni. E comunque questo è un affare che il Napoli vorrebbe chiudere e nel quale s’è portato avanti, partendo da lontano, giocando d’anticipo, intuendo che in quel corazziere ci sono margini assai ampi di miglioramento già avvertiti nel suo semestre genoano. E poi, avendo conosciuto l’Italia, ci sarebbe anche un problema in meno, l’ambientamento con un Paese e con un calcio che ormai già gli appartiene non superficialmente.