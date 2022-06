Bagni dice no: “Scambio Zielinski-Luis Alberto? Ci rimette il Napoli”

Salvatore Bagni dice la sua su uno scambio di cui si è parlato in questi giorni: Zielinski alla Lazio e Luis Alberto al Napoli . E si dice contrario all'operazione che danneggerebbe gli azzurri di Luciano Spalletti . Secondo l'ex centrocampista, infatti, Zielinski è molto più forte del giocatore ora alla corte di Maurizio Sarri e che quest'anno non ha brillato come nelle stagioni passate. Radio Marte ha raccolto le impressioni di Bagni durante la trasmissione Marte Sport Live.

Bagni: “Zielinski ti fa 10 gol a campionato”

Questo matrimonio non s'ha da fare, insomma. Il Napoli deve rinunciare all'idea di ingaggiare Luis Alberto se il prezzo è la cessione di Zielinski, a meno che “non ci sia un conguaglio, allora andrebbe bene. Ma come scambio alla pari assolutamente no”. Bagni prosegue: “Non farei mai lo scambio Zielinski-Luis Alberto perché il primo è nettamente superiore. Per lui la soluzione migliore è una squadra che ha vinto e che gli dà libertà totale”.

L'ex giocatore del Napoli e della Nazionale entra anche nel merito del suo no perentorio: “Sarri non è uno stupido, Luis Alberto con lui non ha avuto vita facile . Zielinski ti fa dieci gol a campionato e ha una grande duttilità. Per me tecnicamente è difficile trovare giocatori che facciano queste cose, cosa che riesce naturale al polacco”.