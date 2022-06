"Il Napoli guarda alla Spagna: per il centrocampo piace Soler"

Dopo aver scelto Rino Gattuso , nonostante le contestazioni della tifoseria, come allenatore al quale affidare il rilancio della squadra reduce da una stagione molto deludente, il Valencia si appresta ad affrontare il mercato estivo con la consapevolezza di dover rinunciare a più di qualcuno dei propri pilastri.

Tra i giocatori che potrebbero cambiare aria a causa della mancata partecipazione della squadre alle coppe europee nella prossima stagione ci sono il capitano José Gayà, ma anche il centrocampista Carlos Soler , per il quale il futuro potrebbe essere in Italia.

"Il Napoli fa sul serio per Soler"

Secondo quanto riportato da Marca, infatti, sul classe ’97, nel giro della nazionale spagnola, si sarebbero posate le attenzioni del Napoli, oltre che della Juventus. Ma in base alle informazioni riportate dalla stampa spagnola la società del presidente De Laurentiis, pur non avendo ancora presentato alcuna offerta ufficiale al Valencia, sarebbe più determinata nell’ottica del piano di rafforzamento imposto dal ritorno in Champions League.