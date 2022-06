Koulibaly, l'ex agente: "De Laurentiis deve fare uno sforzo"

Dopo aver detto addio a Lorenzo Insigne, in casa Napoli sono giorni difficili per altre due bandiere, simboli del ciclo che ha visto la squadra del presidente De Laurentiis stazionare stabilmente nelle ultime stagioni ad alti livelli in Serie A e qualificarsi ogni anno per le coppe europee.

Napoli, le spine Koulibaly e Mertens Il riferimento è ovviamente a Dries Mertens e Kalidou Koulibaly, sulla cui permanenza in azzurro si stanno allungando pesanti dubbi in relazione alle rispettive situazioni contrattuali, diverse, ma non troppo. Se infatti per il belga, il cui legame con il Napoli scadrà il prossimo 30 giugno, si dovrà trovare necessariamente una soluzione per non interrompere bruscamente l’avventura del miglior marcatore nella storia del club, Koulibaly è vincolato al Napoli per un’altra stagione.

Koulibaly, l'ex agente: "Kalidou ha fatto sacrifici, ora tocca al Napoli" La trattativa per il rinnovo, che dovrebbe far diventare il difensore senegalese il ponte tra un ciclo ormai finito e uno da iniziare, oltre che il capitano dopo l’addio di Insigne, non si è infatti ancora sbloccata, ma a 12 mesi dal rinnovo il tempo stringe proprio per evitare di vivere tra un anno la stessa tensione del caso Mertens. Sulla vicenda si è espresso l’ex agente di Koulibaly, Bruno Satin, che si microfoni di “Radio Goal” su 'Radio Kiss Kiss Napoli' ha invitato De Laurentiis a venire incontro alle richieste del difensore: "Secondo me il suo futuro potrebbe essere a Napoli, ma la società deve fare uno sforzo. Koulibaly tutte le volte che è rimasto ha rinunciato a tanti soldi: ora tocca al club fare la sua parte".