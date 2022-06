Il dubbio Koulibaly e le parole di De Laurentiis sullo scudetto

Quando Kalidou Koulibaly dice «del mio futuro non so niente, per il momento vado in vacanza. Ma al mio ritorno in Europa vedremo, però vorrei conoscere la situazione molto velocemente» è chiaro che allunga ombre sul Napoli che verrà. E’ una verità certa, assoluta, priva di fronzoli ma non di sincerità, e riporta indietro, al 30 maggio, al giorno in cui De Laurentiis si espose: «Faremo di tutto per portare lo scudetto a Napoli».