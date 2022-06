Rambaudi: "Il Napoli non deve privarsi di Koulibaly se vuole lo scudetto"

Rambaudi: "Il Napoli non deve privarsi di Ospina, Koulibaly, Anguissa e Fabian"

"De Laurentiis pensa di vincere lo scudetto quest'anno? Se le dichiarazioni arrivano anche dall'allenatore vuol dire che sono convinti. Il Napoli non deve privarsi però di Ospina, Koulibaly, Anguissa e Fabian - si è raccomandato Rambaudi -. Sono fondamentali, il senegalese fa reparto da solo, Anguissa dà fisicità e intelligenza, Fabian mi è sempre piaciuto e se vuoi lottare per lo scudetto questi giocatori li devi tenere".

Rambaudi: "Bernardeschi appetibile se parte Politano"

Rambaudi ha poi commentato le indiscrezioni su Federico Bernardeschi, che potrebbe prendere il posto di Matteo Politano nella rosa di Luciano Spalletti: "Politano non ha reso come l'allenatore pensava rendesse, e quindi mancando un po' di fiducia, mentre prima faceva 4 tiri da fuori a partita, adesso ne fa uno. Politano cerca sempre l'uno contro uno e resta largo per cui può esserci anche una questione tattica. Non segnerà mai 15 gol all'anno perchè non ce li ha, ma sicuramente in fiducia può segnare di più. Bernardeschi nel 4-2-3-1 è un esterno e potrebbe essere appetibile per il Napoli, è uno di quelli che puoi andare a prendere".