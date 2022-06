Calaiò: "Non mi aspettavo la richiesta di Mertens, Deulofeu erede perfetto"

Calaiò: "Mertens, 4 milioni sono troppi. Deulofeu perfetto in quel ruolo"

“Pensavo che tra Mertens e De Laurentiis si potesse trovare un accordo con il dialogo - ha spiegato Calaiò-. Potrebbe essergli arrivata un’offerta tale dall’estero oppure ha sparato alto per arrivare alla metà. Non mi aspettavo una richiesta così, con tutto il bene che voglio a Dries, 4 milioni sono tanti. Ci sono stati problemi già con Insigne. Non mi aspettavo potesse arrivare a chiedere quasi 7 milioni in due anni". Sulle indiscrezioni di un possibile arrivo di Deulofeu al suo posto: "Lui come erede? È un giocatore perfetto per quel ruolo. È un jolly perché può giocare anche come esterno, anche se si esprime al meglio dietro la punta".

Calaiò: "Politano più forte di Bernardeschi, punterei su Meret"

Calaiò si è anche espresso sulla possibile partenza di Politano: "Non lo farei uscire per Bernardeschi perché per me è più forte Politano. Bernardeschi è un po’ sopravvalutato per quello che ha fatto in carriera e per quanto guadagna". Per la porta, fiducia a Meret: "Scegliere di tenere lui, perché è ancora un portiere giovane. Il Napoli deve puntare su Meret perché senza infortuni acquisirebbe un po’ di fiducia nei suoi mezzi e potrebbe fare un grande campionato".