Zerbin, l'agente: "Si adatta a tutto, Spalletti ci pensi"

Zerbin, Valcareggi: "Ci auguriamo che resti in A, può fare più ruoli"

Valcareggi crede che la duttilità del giocatore possa convincere Luciano Spalletti a fare affidamento su di lui l'anno prossimo: "Alessio gioca dove gli viene chiesto. Lui la fascia la percorre tutta perché ha dei polmoni di acciaio ed è pericoloso quando punta la porta. Per certi versi è simile a Lorenzo Insigne. Alessio può fare il quinto, si adatta a tutto. Se viene valutato per quello che è merita di stare nella rosa del Napoli, per Spalletti è meglio avere quanti più esterni possibili. Ci auguriamo che resti in Serie A". Sull'esordio in Nazionale: "Mi sono commosso, è stata una gioia fortissima. Sono molto legato a lui, lo seguo da sei anni. Si lega con tutti, e in modo particolare con un altro calciatore che tornerà a Napoli: Gianluca Gaetano".