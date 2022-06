Gattuso vuole Demme al Valencia, con Spalletti trova poco spazio

Il Valencia si fa sotto con il Napoli per il tedesco Diego Demme . Il giocatore, dopo un buon inizio in cui aveva trovato molto spazio, si è infortunato e nella seconda parte della stagione è stato praticamente dimenticato da Luciano Spalletti . Quest'ultimo, dunque, non direbbe di no a una cessione agli spagnoli, ora allenati da quel Gattuso che a Napoli chiese proprio di acquistare il centrocampista tedesco.

Demme: appena 19 presenze in serie A quest'anno

Demme ha giocato praticamente metà campionato esatto: 19 partite, in cui ha segnato un gol. È però partito titolare solo il 18 per cento delle volte, ha giocato il 20 per cento dei minuti complessivi e ha partecipato a un'azione da gol. Per lui anche 5 presenze in Europa League e 1 in Coppa Italia. Non si può dire, insomma, che per lui sia stata una buona stagione. Ecco perché anche il giocatore potrebbe voler cambiare aria.

Il Napoli acquistò Demme dal Lipsia nel mercato invernale della stagione 2019-2020 su suggerimento, come detto, di Gattuso. Esattamente l'11 gennaio si concretizzò l'affare con gli azzurri che pagarono il giocatore 10,25 milioni di euro. Il contratto è ancora lontano dalla scadenza, la data è infatti il 30 giugno 2024. Prende 2,5 milioni di euro all'anno con il club partenopeo, ma probabilmente le strade si stanno per dividere.

Nelle due stagioni precedenti, Demme era stato utilizzato decisamente di più: 15 volte da Gattuso che lo schierava praticamente sempre titolare nella prima metà di stagione, 24 presenze nella seconda stagione con l'allenatore calabrese.