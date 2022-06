"Van Bommel ha chiamato Mertens per portarlo all'Anversa"

NAPOLI - Il rinnovo con il Napoli non arriva e allora la possiblità che Mertens la prossima stagione non giochi più al Maradona e dica addio all'azzurro si fa sempre più credibile. L'attaccante è stato accostato anche alla Lazio di Sarri, allenatore che l'ha lanciato come centravanti esaltando le sue qualità di bomber, ma nelle ultime ore dal Belgio rilanciano l' ipotesi Anversa .

Van Bommel chiama Mertens

Il club belga è allenato da Mark van Bommel, ex compagno di squadra di Mertens ai tempi del PSV, che, secondo HLN Sport, avrebbe chiamato Dries per chiedergli di seguirlo in Belgio. Per "Ciro" sarebbe un ritorno in patria e troverebbe l'ex Roma Nainggolan.