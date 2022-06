Parisi rivela: “Napoli? Tante squadre interessate a me”

Le ultime partite della stagione le ha giocate con la Nazionale italiana Under 21 , ma ora anche Fabiano Parisi si sta godendo le meritate vacanze. Il terzino dell' Empoli ha staccato la spina, ma probabilmente non il cellulare, in attesa che l'agente lo informi sui movimenti di mercato che lo riguardano. Tra le squadra interessate al giocatore c'è anche il Napoli e Parisi non fa nulla per nascondere questo interessamento da parte degli azzurri.

Parisi: “Mi mancano solo gol in A e Nazionale”

E' una persona ambiziosa Parisi, tanto che pur ammettendo di aver disputato una grande stagione, ha già due obiettivi in più da raggiungere. A Sport Channel 214, queste le sue parole: “Ora mi mancano soltanto il gol in serie A e la maglia della Nazionale di Mancini. So si aver fatto una grande stagione, ma devo rimanere con i piedi per terra”. Il futuro, però, è dietro l'angolo: “Mi godo le vacanze, poi ci penserò. Il Napoli? Ci sono tante squadre interessate a me”. Si parla infatti anche di Lazio e di Fiorentina come concorrenti dei partenopei di Luciano Spalletti. Nell'ultima Serie A con l'Empoli, Parisi ha giocato 25 partite, l'anno prima erano state 20 con una rete in Serie B. Nella sua carriera anche già un infortunio grave: la frattura composta del perone sinistro.