Soviero stronca Ospina: "Non vale nemmeno due milioni, ora tocca a Meret"

Soviero su Ospina: "Andare via a scadenza è un rischio"

Il ds Giuntoli è al lavoro per mettere a disposizione di Spalletti un secondo portiere d’esperienza e sul tema si è espresso anche Salvatore Soviero, ex portiere tra le altre di Salernitana, Genoa e Reggina, intervenuto a Radio Marte a nel corso del programma “Marte Sport Live”: “Il campo dà sicuramente ragione a Ospina, ma la società ha tracciato una linea. Ospina non vale i soldi richiesti, soprattutto in un Napoli che si sta ridimensionato e peraltro andando via a parametro zero rischia molto. Di soldi ne girano pochi e bisogna dare il giusto valore alle potenzialità di un giocatore: Ospina per me non vale nemmeno 2 milioni di euro. Il Napoli ha avuto portieri con le stesse caratteristiche: non vedo differenze tra Sepe e Ospina. Come personalità Ospina e Sepe sono alla pari, inoltre entrambi sono bravi con i piedi".